What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps 1. cSwap_DEX – - Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens - It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders. - At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens - Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards 2. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – - $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets - Harbor protocol, the platform to mint $CMST - $HARBOR, governance token of $CMST - HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency 3. Commodo – IBC native lending and borrowing platform - It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets - it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks

Pagină de internet oficială: https://comdex.one/ Carte albă: https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru COMDEX (CMDX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru COMDEX (CMDX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 71.95K $ 71.95K $ 71.95K Ofertă totală: $ 201.34M $ 201.34M $ 201.34M Ofertă aflată în circulație: $ 197.90M $ 197.90M $ 197.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 73.20K $ 73.20K $ 73.20K Maxim dintotdeauna: $ 6.02 $ 6.02 $ 6.02 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00036368 $ 0.00036368 $ 0.00036368 Află mai mult despre prețul tokenului COMDEX (CMDX)

Tokenomie pentru COMDEX (CMDX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru COMDEX (CMDX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CMDX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CMDX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CMDX, explorează prețul în direct al tokenului CMDX!

Predicție de preț pentru CMDX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CMDX? Pagina noastră de predicție de preț pentru CMDX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CMDX!

