Informații despre COFFEE (COFE) the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total. the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total. Pagină de internet oficială: https://www.cofe.fun/ Cumpără COFE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru COFFEE (COFE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru COFFEE (COFE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 478.67K $ 478.67K $ 478.67K Ofertă totală: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Ofertă aflată în circulație: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 478.67K $ 478.67K $ 478.67K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului COFFEE (COFE)

Tokenomie pentru COFFEE (COFE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru COFFEE (COFE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COFE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COFE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COFE, explorează prețul în direct al tokenului COFE!

