Informații despre Codec Flow (CODEC) CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements. CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable. Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments Pagină de internet oficială: https://codecflow.ai/ Carte albă: https://docs.codecflow.ai/ Cumpără CODEC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Codec Flow (CODEC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Codec Flow (CODEC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.27M $ 17.27M $ 17.27M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 752.44M $ 752.44M $ 752.44M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.01M $ 23.01M $ 23.01M Maxim dintotdeauna: $ 0.04559507 $ 0.04559507 $ 0.04559507 Minim dintotdeauna: $ 0.00136243 $ 0.00136243 $ 0.00136243 Preț curent: $ 0.02295545 $ 0.02295545 $ 0.02295545 Află mai mult despre prețul tokenului Codec Flow (CODEC)

Tokenomie pentru Codec Flow (CODEC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Codec Flow (CODEC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CODEC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CODEC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CODEC, explorează prețul în direct al tokenului CODEC!

