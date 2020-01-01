Tokenomie pentru cloudyheart (CLOUDY) Descoperă informații cheie despre cloudyheart (CLOUDY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre cloudyheart (CLOUDY) cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe. Pagină de internet oficială: https://www.cloudyheart.net/

Tokenomie și analiză de preț pentru cloudyheart (CLOUDY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru cloudyheart (CLOUDY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 511.93K $ 511.93K $ 511.93K Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 511.93K $ 511.93K $ 511.93K Maxim dintotdeauna: $ 0.03533016 $ 0.03533016 $ 0.03533016 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00051194 $ 0.00051194 $ 0.00051194 Află mai mult despre prețul tokenului cloudyheart (CLOUDY)

Tokenomie pentru cloudyheart (CLOUDY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru cloudyheart (CLOUDY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CLOUDY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CLOUDY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLOUDY, explorează prețul în direct al tokenului CLOUDY!

Predicție de preț pentru CLOUDY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CLOUDY? Pagina noastră de predicție de preț pentru CLOUDY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CLOUDY!

