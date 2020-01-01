Tokenomie pentru Clarity (CLARITY) Descoperă informații cheie despre Clarity (CLARITY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Clarity (CLARITY) The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities. DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth. By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business. Pagină de internet oficială: https://www.clarity.community/ Carte albă: https://docsend.com/view/5dxmuwzgptqxzvm7

Tokenomie și analiză de preț pentru Clarity (CLARITY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Clarity (CLARITY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 851.65M $ 851.65M $ 851.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Maxim dintotdeauna: $ 0.0097587 $ 0.0097587 $ 0.0097587 Minim dintotdeauna: $ 0.00137342 $ 0.00137342 $ 0.00137342 Preț curent: $ 0.00162457 $ 0.00162457 $ 0.00162457 Află mai mult despre prețul tokenului Clarity (CLARITY)

Tokenomie pentru Clarity (CLARITY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Clarity (CLARITY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CLARITY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CLARITY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLARITY, explorează prețul în direct al tokenului CLARITY!

