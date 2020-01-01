Tokenomie pentru CHOW (CHOW)
Informații despre CHOW (CHOW)
CHOW is a purely meme-driven crypto project that embodies the playful and unpredictable spirit of the crypto world. It rejects the idea of secret societies, conspiracies, or centralized powers pulling the strings. Instead, CHOW is all about the simple, lighthearted fun of memes, community, and chaos.
There’s no grand master plan, no hidden agenda—just CHOW CHOW, the loyal yet ferocious dog at the center of the movement. The project thrives on its community, fueled by humor, unpredictability, and the raw energy of internet culture. In the world of CHOW, the only rule is: there is no cabal, just CHOW.
Tokenomie și analiză de preț pentru CHOW (CHOW)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CHOW (CHOW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru CHOW (CHOW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru CHOW (CHOW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri CHOW care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri CHOW care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
