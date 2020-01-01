Tokenomie pentru Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Descoperă informații cheie despre Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

$PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal's Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot.

Tokenomie și analiză de preț pentru Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 136.94K $ 136.94K $ 136.94K Ofertă totală: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Ofertă aflată în circulație: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 136.94K $ 136.94K $ 136.94K Maxim dintotdeauna: $ 0.00067453 $ 0.00067453 $ 0.00067453 Minim dintotdeauna: $ 0.00001022 $ 0.00001022 $ 0.00001022 Preț curent: $ 0.00013797 $ 0.00013797 $ 0.00013797 Află mai mult despre prețul tokenului Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)

Tokenomie pentru Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PEMDAS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PEMDAS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PEMDAS, explorează prețul în direct al tokenului PEMDAS!

