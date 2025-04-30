Tokenomie pentru Chachamaru (CHACHA) Descoperă informații cheie despre Chachamaru (CHACHA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chachamaru (CHACHA) The Chacha Coin project, launched by the X user @pekotaro930 on April 30, 2025, is a cryptocurrency initiative inspired by their Shiba Inu dog named Chacha. Featuring whimsical artwork of Chacha with balloons on a hill, the project is intended purely for entertainment purposes, with @pekotaro930 explicitly stating that the coin holds no monetary value. As a self-described cryptocurrency novice, @pekotaro930 created Chacha Coin to engage their community, which includes over 100,000 followers and significant social media engagement, such as 1 million likes on a recent video. The token operates on a blockchain with the contract address 9Wkcek2EZFmJf5L2XmC5rfnNVBrdndbMe6yW8fbfbonk and has garnered community interest, with supporters forming a growing online presence and advocating for its visibility on platforms like decentralized exchanges (DEX). Despite its playful origins, some community members see potential in its narrative as a lighthearted, dog-themed cryptocurrency. Pagină de internet oficială: https://x.com/i/communities/1917612694011801828 Cumpără CHACHA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Chachamaru (CHACHA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chachamaru (CHACHA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 76.08K $ 76.08K $ 76.08K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 76.08K $ 76.08K $ 76.08K Maxim dintotdeauna: $ 0.00395676 $ 0.00395676 $ 0.00395676 Minim dintotdeauna: $ 0.00006625 $ 0.00006625 $ 0.00006625 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Chachamaru (CHACHA)

Tokenomie pentru Chachamaru (CHACHA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chachamaru (CHACHA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHACHA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHACHA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHACHA, explorează prețul în direct al tokenului CHACHA!

Predicție de preț pentru CHACHA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHACHA? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHACHA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHACHA!

