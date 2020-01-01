Tokenomie pentru CFGI (CFGI) Descoperă informații cheie despre CFGI (CFGI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CFGI (CFGI) CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes. The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers. $CFGI is the native currency for the CFGI.io platform. Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions. Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success. Pagină de internet oficială: https://cfgi.io/ Cumpără CFGI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CFGI (CFGI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CFGI (CFGI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M Ofertă totală: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B Ofertă aflată în circulație: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M Maxim dintotdeauna: $ 0.00177275 $ 0.00177275 $ 0.00177275 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00073243 $ 0.00073243 $ 0.00073243 Află mai mult despre prețul tokenului CFGI (CFGI)

Tokenomie pentru CFGI (CFGI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CFGI (CFGI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CFGI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CFGI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CFGI, explorează prețul în direct al tokenului CFGI!

