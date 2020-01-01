Tokenomie pentru Cellex (CELLEX)
Informații despre Cellex (CELLEX)
Cellex is a decentralized launch platform designed to enable transparent and structured token distribution. By using a unique system of time-locked Cells organized into Clusters, Cellex ensures fair access for all participants while preventing sniping and early dumping. Projects can define their own launch parameters, including pricing, unlock schedules, and market cap targets, allowing for customizable and secure token launches. Built on Ethereum with future Solana integration planned, Cellex provides both builders and investors with a predictable, tamper-proof, and equitable launch environment.
Tokenomie și analiză de preț pentru Cellex (CELLEX)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cellex (CELLEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Cellex (CELLEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Cellex (CELLEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri CELLEX care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri CELLEX care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru CELLEX, explorează prețul în direct al tokenului CELLEX!
Predicție de preț pentru CELLEX
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CELLEX? Pagina noastră de predicție de preț pentru CELLEX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.