Informații despre Catvax (CATVAX) Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world. Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world. Pagină de internet oficială: https://catvax.gay Carte albă: https://catvax.gay Cumpără CATVAX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Catvax (CATVAX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Catvax (CATVAX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 257.30K $ 257.30K $ 257.30K Ofertă totală: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M Ofertă aflată în circulație: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 257.30K $ 257.30K $ 257.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.097725 $ 0.097725 $ 0.097725 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00306703 $ 0.00306703 $ 0.00306703 Află mai mult despre prețul tokenului Catvax (CATVAX)

Tokenomie pentru Catvax (CATVAX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Catvax (CATVAX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CATVAX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CATVAX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CATVAX, explorează prețul în direct al tokenului CATVAX!

