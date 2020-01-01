Tokenomie pentru Calum (CALUM) Descoperă informații cheie despre Calum (CALUM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Calum (CALUM) Calum is a curious and imaginative young boy who turns to the vast wonders of the universe as a way to navigate his own struggles with mental health. With a heart full of questions and a mind captivated by stars, planets, and galaxies, Calum finds solace in exploring the mysteries of space, both real and imagined. Each discovery—whether about black holes or constellations—mirrors his inner quest to understand himself and his emotions. Through his cosmic adventures, Calum learns that the universe, like his own mind, is vast, sometimes chaotic, but endlessly beautiful. His story is one of hope, resilience, and the belief that even in the darkest voids, there's always a light to guide you home. Pagină de internet oficială: https://www.instagram.com/cosasdecalum Cumpără CALUM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Calum (CALUM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Calum (CALUM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.02K Ofertă totală: $ 999.52M Ofertă aflată în circulație: $ 999.52M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.02K Maxim dintotdeauna: $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Calum (CALUM)

Tokenomie pentru Calum (CALUM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Calum (CALUM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CALUM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CALUM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CALUM, explorează prețul în direct al tokenului CALUM!

Predicție de preț pentru CALUM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CALUM? Pagina noastră de predicție de preț pentru CALUM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CALUM!

