Informații despre Cakedog (CAKEDOG) Cakedog is the first token to launch from pancakeswap's new platform SpringBoard. It is a platform similar to pump.fun but on BSC and launched by a respected DEX. Cakedog brings together lovers of cake and all dog lovers. It is a CTO project where to community has been contributing to content. Cakedog will produce 2D & 3D animation and produce viral content for social media. Cakedog aims to bring exposure to the BNB chain through content and gain pancakeswap's recognition. Pagină de internet oficială: https://cakedogbsc.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Cakedog (CAKEDOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cakedog (CAKEDOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 100.44K $ 100.44K $ 100.44K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 100.44K $ 100.44K $ 100.44K Maxim dintotdeauna: $ 0.00325348 $ 0.00325348 $ 0.00325348 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010052 $ 0.00010052 $ 0.00010052 Află mai mult despre prețul tokenului Cakedog (CAKEDOG)

Tokenomie pentru Cakedog (CAKEDOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cakedog (CAKEDOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CAKEDOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CAKEDOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CAKEDOG, explorează prețul în direct al tokenului CAKEDOG!

