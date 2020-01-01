Tokenomie pentru bZx Protocol (BZRX) Descoperă informații cheie despre bZx Protocol (BZRX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre bZx Protocol (BZRX) bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. Pagină de internet oficială: https://bzx.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru bZx Protocol (BZRX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru bZx Protocol (BZRX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Ofertă totală: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Ofertă aflată în circulație: $ 980.78M $ 980.78M $ 980.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Maxim dintotdeauna: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Minim dintotdeauna: $ 0.00110095 $ 0.00110095 $ 0.00110095 Preț curent: $ 0.00290398 $ 0.00290398 $ 0.00290398 Află mai mult despre prețul tokenului bZx Protocol (BZRX)

Tokenomie pentru bZx Protocol (BZRX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru bZx Protocol (BZRX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BZRX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BZRX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BZRX, explorează prețul în direct al tokenului BZRX!

