Informații despre BurnedFi (BURN) The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! - Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. - Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%. Pagină de internet oficială: https://burnedfi.app/ Carte albă: https://docs.burnedfi.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru BurnedFi (BURN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BurnedFi (BURN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.53M $ 40.53M $ 40.53M Ofertă totală: $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M Ofertă aflată în circulație: $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.53M $ 40.53M $ 40.53M Maxim dintotdeauna: $ 10.25 $ 10.25 $ 10.25 Minim dintotdeauna: $ 0.542183 $ 0.542183 $ 0.542183 Preț curent: $ 3.25 $ 3.25 $ 3.25 Află mai mult despre prețul tokenului BurnedFi (BURN)

Tokenomie pentru BurnedFi (BURN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BurnedFi (BURN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BURN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BURN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BURN, explorează prețul în direct al tokenului BURN!

Predicție de preț pentru BURN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BURN? Pagina noastră de predicție de preț pentru BURN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

