Informații despre BrutalSol (BRUTE) BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating "rug" risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game's 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch. Pagină de internet oficială: https://www.brutalsol.fun/ Carte albă: https://brutalsol.gitbook.io/brutalsol Cumpără BRUTE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BrutalSol (BRUTE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BrutalSol (BRUTE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.29K $ 17.29K $ 17.29K Ofertă totală: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Ofertă aflată în circulație: $ 903.33M $ 903.33M $ 903.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.13K $ 19.13K $ 19.13K Maxim dintotdeauna: $ 0.00073565 $ 0.00073565 $ 0.00073565 Minim dintotdeauna: $ 0.00001916 $ 0.00001916 $ 0.00001916 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BrutalSol (BRUTE)

Tokenomie pentru BrutalSol (BRUTE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BrutalSol (BRUTE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRUTE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRUTE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRUTE, explorează prețul în direct al tokenului BRUTE!

