Tokenomie pentru BOOKUSD Share (BUSS) Descoperă informații cheie despre BOOKUSD Share (BUSS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BOOKUSD Share (BUSS) BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol's value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution. Pagină de internet oficială: https://www.bookusd.com Cumpără BUSS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BOOKUSD Share (BUSS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BOOKUSD Share (BUSS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.07K $ 15.07K $ 15.07K Ofertă totală: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Ofertă aflată în circulație: $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 115.06K $ 115.06K $ 115.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.126812 $ 0.126812 $ 0.126812 Minim dintotdeauna: $ 0.0032368 $ 0.0032368 $ 0.0032368 Preț curent: $ 0.00328755 $ 0.00328755 $ 0.00328755 Află mai mult despre prețul tokenului BOOKUSD Share (BUSS)

Tokenomie pentru BOOKUSD Share (BUSS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BOOKUSD Share (BUSS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUSS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUSS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUSS, explorează prețul în direct al tokenului BUSS!

