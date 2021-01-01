Tokenomie pentru BMX (BMX) Descoperă informații cheie despre BMX (BMX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What's next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP. Pagină de internet oficială: https://bmx.trade/

Tokenomie și analiză de preț pentru BMX (BMX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BMX (BMX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.59M $ 9.59M $ 9.59M Ofertă totală: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Ofertă aflată în circulație: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.59M $ 9.59M $ 9.59M Maxim dintotdeauna: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Minim dintotdeauna: $ 0.26035 $ 0.26035 $ 0.26035 Preț curent: $ 3.46 $ 3.46 $ 3.46 Află mai mult despre prețul tokenului BMX (BMX)

Tokenomie pentru BMX (BMX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BMX (BMX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BMX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BMX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BMX, explorează prețul în direct al tokenului BMX!

Predicție de preț pentru BMX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BMX? Pagina noastră de predicție de preț pentru BMX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BMX!

