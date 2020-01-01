Tokenomie pentru Blu ($BLU) Descoperă informații cheie despre Blu ($BLU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Blu ($BLU) Meet blu, the interstellar meme coin that’s here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he’s the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond! Meet blu, the interstellar meme coin that’s here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he’s the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond! Pagină de internet oficială: https://basedblualien.com/ Carte albă: https://docs.google.com/document/d/14W-7-f1hYLuRaM-I6m4xAGfEtnHbx-Rw/edit?tab=t.0 Cumpără $BLU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Blu ($BLU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blu ($BLU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.01K $ 15.01K $ 15.01K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.01K $ 15.01K $ 15.01K Maxim dintotdeauna: $ 0.00214781 $ 0.00214781 $ 0.00214781 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Blu ($BLU)

Tokenomie pentru Blu ($BLU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blu ($BLU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $BLU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $BLU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $BLU, explorează prețul în direct al tokenului $BLU!

Predicție de preț pentru $BLU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $BLU? Pagina noastră de predicție de preț pentru $BLU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $BLU!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!