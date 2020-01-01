Tokenomie pentru BLOX (BLOX)
Informații despre BLOX (BLOX)
Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency.
Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies.
BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility.
Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency.
In-House Generated Wallets: Boosts transaction speed and security.
Blox's revenue streams encompass Blox Premium subscriptions, transaction fees, $Blox v3 liquidity fees, platform advertising, and project partnerships. These diverse sources ensure financial stability and growth potential.
Blox stands out as a comprehensive ecosystem for modern traders, offering a unique blend of speed, security, and intelligence. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world.
Tokenomie și analiză de preț pentru BLOX (BLOX)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BLOX (BLOX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru BLOX (BLOX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru BLOX (BLOX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri BLOX care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri BLOX care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLOX, explorează prețul în direct al tokenului BLOX!
Predicție de preț pentru BLOX
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLOX? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLOX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.