Ce este BMIND

Informații de preț pentru BMIND

Tokenomie pentru BlockMind (BMIND) Descoperă informații cheie despre BlockMind (BMIND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru BlockMind (BMIND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BlockMind (BMIND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 311.15K $ 311.15K $ 311.15K Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 311.15K $ 311.15K $ 311.15K Maxim dintotdeauna: $ 0.00000744 $ 0.00000744 $ 0.00000744 Minim dintotdeauna: $ 0.00000306 $ 0.00000306 $ 0.00000306 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BlockMind (BMIND) Cumpără BMIND acum!

Informații despre BlockMind (BMIND) Pagină de internet oficială: https://www.clanker.world/clanker/0x3eF307Ba6F1dDB5F3E4a51b5a2238B0C1A82Db07 Carte albă: docs.blockmind.app

Tokenomie pentru BlockMind (BMIND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BlockMind (BMIND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BMIND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BMIND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BMIND, explorează prețul în direct al tokenului BMIND!

Predicție de preț pentru BMIND Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BMIND? Pagina noastră de predicție de preț pentru BMIND combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BMIND!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!