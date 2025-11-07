Informații privind prețul pentru BlockMind (BMIND) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -4.25% Modificare de preț (7 zile) -9.33% Modificare de preț (7 zile) -9.33%

Prețul în timp real pentru BlockMind (BMIND) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BMIND a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BMIND este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BMIND s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -4.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BlockMind (BMIND)

Capitalizare de piață $ 433.73K$ 433.73K $ 433.73K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 433.73K$ 433.73K $ 433.73K Ofertă află în circulație 100.00B 100.00B 100.00B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BlockMind este $ 433.73K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BMIND este 100.00B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 433.73K.