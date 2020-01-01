Tokenomie pentru BlockchainSpace (GUILD) Descoperă informații cheie despre BlockchainSpace (GUILD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BlockchainSpace (GUILD) BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes. Pagină de internet oficială: https://www.blockchainspace.asia/

Tokenomie și analiză de preț pentru BlockchainSpace (GUILD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BlockchainSpace (GUILD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.62M Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 455.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.96M Maxim dintotdeauna: $ 1.79 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00795631

Tokenomie pentru BlockchainSpace (GUILD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BlockchainSpace (GUILD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GUILD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GUILD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GUILD, explorează prețul în direct al tokenului GUILD!

