Informații despre Blockchain Web Services (BWS) Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone. Pagină de internet oficială: https://www.bws.ninja Carte albă: https://docsend.com/view/tfgvn9n8k4k9yfsb Cumpără BWS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Blockchain Web Services (BWS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blockchain Web Services (BWS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 124.06K $ 124.06K $ 124.06K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 124.06K $ 124.06K $ 124.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.02443105 $ 0.02443105 $ 0.02443105 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00124061 $ 0.00124061 $ 0.00124061 Află mai mult despre prețul tokenului Blockchain Web Services (BWS)

Tokenomie pentru Blockchain Web Services (BWS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blockchain Web Services (BWS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BWS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BWS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BWS, explorează prețul în direct al tokenului BWS!

Predicție de preț pentru BWS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BWS? Pagina noastră de predicție de preț pentru BWS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BWS!

