Tokenomie pentru Blind Boxes (BLES) Descoperă informații cheie despre Blind Boxes (BLES), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Blind Boxes (BLES) BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner. BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner. Pagină de internet oficială: https://bles.trade Cumpără BLES acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Blind Boxes (BLES) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blind Boxes (BLES), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.12K $ 4.12K $ 4.12K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 18.21M $ 18.21M $ 18.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.62K $ 22.62K $ 22.62K Maxim dintotdeauna: $ 11.01 $ 11.01 $ 11.01 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00022617 $ 0.00022617 $ 0.00022617 Află mai mult despre prețul tokenului Blind Boxes (BLES)

Tokenomie pentru Blind Boxes (BLES): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blind Boxes (BLES) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLES care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLES care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLES, explorează prețul în direct al tokenului BLES!

Predicție de preț pentru BLES Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLES? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLES combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLES!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!