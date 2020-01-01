Tokenomie pentru BlazeX (BLAZEX) Descoperă informații cheie despre BlazeX (BLAZEX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BlazeX (BLAZEX) 1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What's next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers. Pagină de internet oficială: https://blazex.org/ Carte albă: https://blazex.org/docs/whitepaper.pdf Cumpără BLAZEX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BlazeX (BLAZEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BlazeX (BLAZEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 125.83K $ 125.83K $ 125.83K Ofertă totală: $ 949.62M $ 949.62M $ 949.62M Ofertă aflată în circulație: $ 949.62M $ 949.62M $ 949.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 125.83K $ 125.83K $ 125.83K Maxim dintotdeauna: $ 0.0015049 $ 0.0015049 $ 0.0015049 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00013251 $ 0.00013251 $ 0.00013251 Află mai mult despre prețul tokenului BlazeX (BLAZEX)

Tokenomie pentru BlazeX (BLAZEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BlazeX (BLAZEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLAZEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLAZEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLAZEX, explorează prețul în direct al tokenului BLAZEX!

