Informații despre BIRDFLU ($BIRDFLU) $BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts. $BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts. Pagină de internet oficială: https://birdflusol.com/ Cumpără $BIRDFLU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BIRDFLU ($BIRDFLU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BIRDFLU ($BIRDFLU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.60K $ 23.60K $ 23.60K Ofertă totală: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ofertă aflată în circulație: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.60K $ 23.60K $ 23.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.0029822 $ 0.0029822 $ 0.0029822 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BIRDFLU ($BIRDFLU)

Tokenomie pentru BIRDFLU ($BIRDFLU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BIRDFLU ($BIRDFLU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $BIRDFLU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $BIRDFLU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $BIRDFLU, explorează prețul în direct al tokenului $BIRDFLU!

