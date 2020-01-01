Tokenomie pentru Bingo (BINGO) Descoperă informații cheie despre Bingo (BINGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bingo (BINGO) Not just any ape… Bingo was born lucky. While others aped into rugs, Bingo aped into jackpots. Every token he touched turned into gold (or at least a solid 3x before lunch). They say Bingo once flipped a free mint into a Lambo, blindfolded, with gas fees at zero. His secret? Pure, unfiltered BASE-chain luck and a little meme magic. Now, the legend lives on through $BINGO, the meme coin of the lucky few. Backed by vibes, powered by apes, and running wild on Base. Because when the market gets bananas… you'll want Bingo on your side. Pagină de internet oficială: https://www.bingoonbase.xyz/ Cumpără BINGO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bingo (BINGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bingo (BINGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 77.52K $ 77.52K $ 77.52K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 9.40B $ 9.40B $ 9.40B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 82.47K $ 82.47K $ 82.47K Maxim dintotdeauna: $ 0.00008724 $ 0.00008724 $ 0.00008724 Minim dintotdeauna: $ 0.00000295 $ 0.00000295 $ 0.00000295 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Bingo (BINGO)

Tokenomie pentru Bingo (BINGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bingo (BINGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BINGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BINGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BINGO, explorează prețul în direct al tokenului BINGO!

Predicție de preț pentru BINGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BINGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BINGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BINGO!

