Informații despre Billi (BILLI) Billi was once a legendary hobo who roamed the streets with a heart of gold—sharing his wisdom and spreading kindness. But he knew that one day, he would change not only his fate but also the fate of those around him. With a spark of genius, he came up with an idea: why not create a billion $BILLIs and turn his fellow hobos into billionaires? With Billi, literally anybody can be a $BILLI'onaire. Pagină de internet oficială: https://www.billi.guru

Tokenomie și analiză de preț pentru Billi (BILLI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Billi (BILLI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.62K $ 9.62K $ 9.62K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.62K $ 9.62K $ 9.62K Maxim dintotdeauna: $ 0.00112414 $ 0.00112414 $ 0.00112414 Minim dintotdeauna: $ 0.00000576 $ 0.00000576 $ 0.00000576 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Billi (BILLI)

Tokenomie pentru Billi (BILLI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Billi (BILLI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BILLI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BILLI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BILLI, explorează prețul în direct al tokenului BILLI!

Predicție de preț pentru BILLI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BILLI? Pagina noastră de predicție de preț pentru BILLI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BILLI!

