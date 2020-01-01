Tokenomie pentru Bigcoin (BIG) Descoperă informații cheie despre Bigcoin (BIG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bigcoin (BIG) Bigcoin is built on the foundational principles of Bitcoin, but for the new generation. There is an onchain virtual mining system that is much easier than hardware mining to increase hashrate to mine $BIG. Bigcoin the token is the product, but the mining is the distribution mechanism. 21M total supply cap, 2.5 emissions per block, halvenings every 4.2M blocks, and a fully enclosed system with no extra inflation. Bigcoin is built on the foundational principles of Bitcoin, but for the new generation. There is an onchain virtual mining system that is much easier than hardware mining to increase hashrate to mine $BIG. Bigcoin the token is the product, but the mining is the distribution mechanism. 21M total supply cap, 2.5 emissions per block, halvenings every 4.2M blocks, and a fully enclosed system with no extra inflation. Pagină de internet oficială: https://www.bigcoin.tech/ Carte albă: https://docs.bigcoin.tech/ Cumpără BIG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bigcoin (BIG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bigcoin (BIG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Ofertă totală: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M Ofertă aflată în circulație: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Maxim dintotdeauna: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Minim dintotdeauna: $ 0.151434 $ 0.151434 $ 0.151434 Preț curent: $ 0.741286 $ 0.741286 $ 0.741286 Află mai mult despre prețul tokenului Bigcoin (BIG)

Tokenomie pentru Bigcoin (BIG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bigcoin (BIG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIG, explorează prețul în direct al tokenului BIG!

Predicție de preț pentru BIG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIG? Pagina noastră de predicție de preț pentru BIG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BIG!

