Tokenomie pentru BeramoniumCoin (BERAMO) Descoperă informații cheie despre BeramoniumCoin (BERAMO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BeramoniumCoin (BERAMO) Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain's Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models. Pagină de internet oficială: https://beramonium.io/ Carte albă: https://beramonium.io/tokenomics Cumpără BERAMO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BeramoniumCoin (BERAMO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BeramoniumCoin (BERAMO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 124.88K $ 124.88K $ 124.88K Ofertă totală: $ 966.30M $ 966.30M $ 966.30M Ofertă aflată în circulație: $ 441.48M $ 441.48M $ 441.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 273.33K $ 273.33K $ 273.33K Maxim dintotdeauna: $ 0.00635425 $ 0.00635425 $ 0.00635425 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00028287 $ 0.00028287 $ 0.00028287 Află mai mult despre prețul tokenului BeramoniumCoin (BERAMO)

Tokenomie pentru BeramoniumCoin (BERAMO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BeramoniumCoin (BERAMO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BERAMO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BERAMO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BERAMO, explorează prețul în direct al tokenului BERAMO!

