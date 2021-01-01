Tokenomie pentru Beincom (BIC) Descoperă informații cheie despre Beincom (BIC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Beincom (BIC) Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc. Pagină de internet oficială: https://www.beincom.com/ Carte albă: https://docs.google.com/document/d/1Tc-J7riUBzB7ZRySmIBWIPY9Rk--ayIidwccD5L4HcM/edit?usp=drive_link

Tokenomie și analiză de preț pentru Beincom (BIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Beincom (BIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.16M $ 18.16M $ 18.16M Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.20M $ 48.20M $ 48.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.0422829 $ 0.0422829 $ 0.0422829 Minim dintotdeauna: $ 0.00920828 $ 0.00920828 $ 0.00920828 Preț curent: $ 0.00963209 $ 0.00963209 $ 0.00963209 Află mai mult despre prețul tokenului Beincom (BIC)

Tokenomie pentru Beincom (BIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Beincom (BIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIC, explorează prețul în direct al tokenului BIC!

Predicție de preț pentru BIC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIC? Pagina noastră de predicție de preț pentru BIC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BIC!

