Informații despre Beeper Coin (BEEPER) Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter. Key features: 1. Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands. 2. Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets. 3. Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience. 4. Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users' cross-chain needs. Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3. Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include: 1. Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands. 2. Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point. 3. Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem. Pagină de internet oficială: https://beeper.fun/

Tokenomie și analiză de preț pentru Beeper Coin (BEEPER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Beeper Coin (BEEPER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Maxim dintotdeauna: $ 0.00131263 $ 0.00131263 $ 0.00131263 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00015197 $ 0.00015197 $ 0.00015197 Află mai mult despre prețul tokenului Beeper Coin (BEEPER)

Tokenomie pentru Beeper Coin (BEEPER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Beeper Coin (BEEPER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEEPER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEEPER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEEPER, explorează prețul în direct al tokenului BEEPER!

