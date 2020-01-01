Tokenomie pentru Beem Communication (BEEM) Descoperă informații cheie despre Beem Communication (BEEM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Beem Communication (BEEM) Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana's high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control. Pagină de internet oficială: https://www.beem.me/ Carte albă: https://www.beem.me/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Beem Communication (BEEM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Beem Communication (BEEM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 637.99K $ 637.99K $ 637.99K Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 637.99K $ 637.99K $ 637.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.00145202 $ 0.00145202 $ 0.00145202 Minim dintotdeauna: $ 0.00056609 $ 0.00056609 $ 0.00056609 Preț curent: $ 0.00063851 $ 0.00063851 $ 0.00063851 Află mai mult despre prețul tokenului Beem Communication (BEEM)

Tokenomie pentru Beem Communication (BEEM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Beem Communication (BEEM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEEM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEEM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEEM, explorează prețul în direct al tokenului BEEM!

