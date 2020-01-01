Explorează tokenomia pentru BEATS on BASE (BEATS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BEATS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru BEATS on BASE (BEATS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BEATS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre BEATS on BASE (BEATS) Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Pagină de internet oficială: https://www.beatsonbase.ai Carte albă: https://www.beatsonbase.ai/white-paper Cumpără BEATS acum! Tokenomie și analiză de preț pentru BEATS on BASE (BEATS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BEATS on BASE (BEATS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 388.96K $ 388.96K $ 388.96K Ofertă totală: $ 808.81M $ 808.81M $ 808.81M Ofertă aflată în circulație: $ 632.69M $ 632.69M $ 632.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 497.23K $ 497.23K $ 497.23K Maxim dintotdeauna: $ 0.00726409 $ 0.00726409 $ 0.00726409 Minim dintotdeauna: $ 0.00028388 $ 0.00028388 $ 0.00028388 Preț curent: $ 0.00061378 $ 0.00061378 $ 0.00061378 Află mai mult despre prețul tokenului BEATS on BASE (BEATS) Tokenomie pentru BEATS on BASE (BEATS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BEATS on BASE (BEATS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEATS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEATS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEATS, explorează prețul în direct al tokenului BEATS! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. 