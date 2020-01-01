Tokenomie pentru Bazed Games (BAZED) Descoperă informații cheie despre Bazed Games (BAZED), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bazed Games (BAZED) Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed's commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain's capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination. Pagină de internet oficială: https://bazed.games/ Carte albă: https://docs.bazed.games/ Cumpără BAZED acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bazed Games (BAZED) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bazed Games (BAZED), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Ofertă totală: $ 76.32M $ 76.32M $ 76.32M Ofertă aflată în circulație: $ 76.32M $ 76.32M $ 76.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Maxim dintotdeauna: $ 0.516385 $ 0.516385 $ 0.516385 Minim dintotdeauna: $ 0.0050751 $ 0.0050751 $ 0.0050751 Preț curent: $ 0.02175181 $ 0.02175181 $ 0.02175181 Află mai mult despre prețul tokenului Bazed Games (BAZED)

Tokenomie pentru Bazed Games (BAZED): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bazed Games (BAZED) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAZED care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAZED care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAZED, explorează prețul în direct al tokenului BAZED!

Predicție de preț pentru BAZED Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BAZED? Pagina noastră de predicție de preț pentru BAZED combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BAZED!

