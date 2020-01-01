Tokenomie pentru Banjo (BANJO) Descoperă informații cheie despre Banjo (BANJO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Banjo (BANJO) Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— "The Rainbow Connection". This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users Pagină de internet oficială: https://banjo.life/

Tokenomie și analiză de preț pentru Banjo (BANJO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Banjo (BANJO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 102.26K $ 102.26K $ 102.26K Ofertă totală: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Ofertă aflată în circulație: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 102.26K $ 102.26K $ 102.26K Maxim dintotdeauna: $ 0.00389816 $ 0.00389816 $ 0.00389816 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010238 $ 0.00010238 $ 0.00010238 Află mai mult despre prețul tokenului Banjo (BANJO)

Tokenomie pentru Banjo (BANJO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Banjo (BANJO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BANJO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BANJO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BANJO, explorează prețul în direct al tokenului BANJO!

Predicție de preț pentru BANJO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BANJO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BANJO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BANJO!

