Tokenomie pentru BAMBIT (BAMBIT) Descoperă informații cheie despre BAMBIT (BAMBIT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BAMBIT (BAMBIT) $BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space. Pagină de internet oficială: https://bambitsol.com/ Carte albă: https://docs.bambitsol.com/ Cumpără BAMBIT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BAMBIT (BAMBIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BAMBIT (BAMBIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 38.59K $ 38.59K $ 38.59K Ofertă totală: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Ofertă aflată în circulație: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.59K $ 38.59K $ 38.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.04255699 $ 0.04255699 $ 0.04255699 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00048238 $ 0.00048238 $ 0.00048238 Află mai mult despre prețul tokenului BAMBIT (BAMBIT)

Tokenomie pentru BAMBIT (BAMBIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BAMBIT (BAMBIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAMBIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAMBIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAMBIT, explorează prețul în direct al tokenului BAMBIT!

