Informații despre baibysitter (BAIBY) bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network's security infrastructure. Pagină de internet oficială: https://baibysitter.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru baibysitter (BAIBY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru baibysitter (BAIBY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 100.43K $ 100.43K $ 100.43K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 635.73M $ 635.73M $ 635.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 157.97K $ 157.97K $ 157.97K Maxim dintotdeauna: $ 0.00279086 $ 0.00279086 $ 0.00279086 Minim dintotdeauna: $ 0.00011733 $ 0.00011733 $ 0.00011733 Preț curent: $ 0.00015526 $ 0.00015526 $ 0.00015526 Află mai mult despre prețul tokenului baibysitter (BAIBY)

Tokenomie pentru baibysitter (BAIBY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru baibysitter (BAIBY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAIBY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAIBY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAIBY, explorează prețul în direct al tokenului BAIBY!

