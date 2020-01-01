Tokenomie pentru Avaxtars (AVXT) Descoperă informații cheie despre Avaxtars (AVXT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Avaxtars (AVXT) AVXT Token is a crypto-asset that was generated on Avalanche Blockchain Platform using ERC-20 Token standard. The AVXT token is a utility token generated by farming NFTs, used to accelerate NFT farming, trading Boxes, items and newly generated Gen2 NFTs. Pagină de internet oficială: https://avaxtars.com/ Carte albă: https://whitepaper.avaxtars.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Avaxtars (AVXT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Avaxtars (AVXT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.38K $ 18.38K $ 18.38K Ofertă totală: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 390.72M $ 390.72M $ 390.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.82K $ 18.82K $ 18.82K Maxim dintotdeauna: $ 52.5 $ 52.5 $ 52.5 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Avaxtars (AVXT)

Tokenomie pentru Avaxtars (AVXT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Avaxtars (AVXT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AVXT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AVXT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AVXT, explorează prețul în direct al tokenului AVXT!

