Informații despre Autonomous Secure Dollar (USSD) USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Pagină de internet oficială: https://www.ussd.ai/ Carte albă: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf Cumpără USSD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Autonomous Secure Dollar (USSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Autonomous Secure Dollar (USSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 71.96K Ofertă totală: $ 71.93K Ofertă aflată în circulație: $ 71.93K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 71.96K Maxim dintotdeauna: $ 1.092 Minim dintotdeauna: $ 0.645416 Preț curent: $ 1.0 Află mai mult despre prețul tokenului Autonomous Secure Dollar (USSD)

Tokenomie pentru Autonomous Secure Dollar (USSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Autonomous Secure Dollar (USSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USSD, explorează prețul în direct al tokenului USSD!

Predicție de preț pentru USSD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USSD? Pagina noastră de predicție de preț pentru USSD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USSD!

