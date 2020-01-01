Tokenomie pentru Automatic Treasury Machine (ATM) Descoperă informații cheie despre Automatic Treasury Machine (ATM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Automatic Treasury Machine (ATM) ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder's balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards. Pagină de internet oficială: https://atmsolcoin.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Automatic Treasury Machine (ATM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Automatic Treasury Machine (ATM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.00K $ 20.00K $ 20.00K Ofertă totală: $ 996.65M $ 996.65M $ 996.65M Ofertă aflată în circulație: $ 996.65M $ 996.65M $ 996.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.00K $ 20.00K $ 20.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.01458778 $ 0.01458778 $ 0.01458778 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Automatic Treasury Machine (ATM)

Tokenomie pentru Automatic Treasury Machine (ATM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Automatic Treasury Machine (ATM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATM, explorează prețul în direct al tokenului ATM!

