Tokenomie pentru Autist (AUTIST) Descoperă informații cheie despre Autist (AUTIST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Autist (AUTIST) It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher. Pagină de internet oficială: https://x.com/autisthyper

Tokenomie și analiză de preț pentru Autist (AUTIST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Autist (AUTIST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 60.62K $ 60.62K $ 60.62K Ofertă totală: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K Ofertă aflată în circulație: $ 565.10K $ 565.10K $ 565.10K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 60.62K $ 60.62K $ 60.62K Maxim dintotdeauna: $ 29.33 $ 29.33 $ 29.33 Minim dintotdeauna: $ 0.107258 $ 0.107258 $ 0.107258 Preț curent: $ 0.107269 $ 0.107269 $ 0.107269 Află mai mult despre prețul tokenului Autist (AUTIST)

Tokenomie pentru Autist (AUTIST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Autist (AUTIST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AUTIST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AUTIST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AUTIST, explorează prețul în direct al tokenului AUTIST!

Predicție de preț pentru AUTIST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AUTIST? Pagina noastră de predicție de preț pentru AUTIST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AUTIST!

