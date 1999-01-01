Tokenomie pentru Attention (ATTN) Descoperă informații cheie despre Attention (ATTN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Attention (ATTN) ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of "Proof of Attention," it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value. Pagină de internet oficială: https://www.attntoken.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Attention (ATTN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Attention (ATTN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Maxim dintotdeauna: $ 0.02390069 $ 0.02390069 $ 0.02390069 Minim dintotdeauna: $ 0.00422782 $ 0.00422782 $ 0.00422782 Preț curent: $ 0.00438827 $ 0.00438827 $ 0.00438827 Află mai mult despre prețul tokenului Attention (ATTN)

Tokenomie pentru Attention (ATTN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Attention (ATTN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATTN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATTN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATTN, explorează prețul în direct al tokenului ATTN!

Predicție de preț pentru ATTN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ATTN? Pagina noastră de predicție de preț pentru ATTN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ATTN!

