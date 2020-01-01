Tokenomie pentru ATEHUN (ATEHUN) Descoperă informații cheie despre ATEHUN (ATEHUN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ATEHUN (ATEHUN) $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. Pagină de internet oficială: https://x.com/crypto_adair Cumpără ATEHUN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ATEHUN (ATEHUN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ATEHUN (ATEHUN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 341.14K $ 341.14K $ 341.14K Ofertă totală: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K Ofertă aflată în circulație: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 341.14K $ 341.14K $ 341.14K Maxim dintotdeauna: $ 14.82 $ 14.82 $ 14.82 Minim dintotdeauna: $ 0.329596 $ 0.329596 $ 0.329596 Preț curent: $ 0.37578 $ 0.37578 $ 0.37578 Află mai mult despre prețul tokenului ATEHUN (ATEHUN)

Tokenomie pentru ATEHUN (ATEHUN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ATEHUN (ATEHUN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATEHUN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATEHUN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATEHUN, explorează prețul în direct al tokenului ATEHUN!

