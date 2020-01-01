Tokenomie pentru aSUGAR (ASUGAR) Descoperă informații cheie despre aSUGAR (ASUGAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre aSUGAR (ASUGAR) Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand. Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand. Pagină de internet oficială: https://app.beraji.com Cumpără ASUGAR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru aSUGAR (ASUGAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru aSUGAR (ASUGAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 281.47K $ 281.47K $ 281.47K Ofertă totală: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Ofertă aflată în circulație: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 281.47K $ 281.47K $ 281.47K Maxim dintotdeauna: $ 0.099079 $ 0.099079 $ 0.099079 Minim dintotdeauna: $ 0.060932 $ 0.060932 $ 0.060932 Preț curent: $ 0.079252 $ 0.079252 $ 0.079252 Află mai mult despre prețul tokenului aSUGAR (ASUGAR)

Tokenomie pentru aSUGAR (ASUGAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru aSUGAR (ASUGAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASUGAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASUGAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASUGAR, explorează prețul în direct al tokenului ASUGAR!

Predicție de preț pentru ASUGAR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASUGAR? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASUGAR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ASUGAR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!