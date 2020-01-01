Tokenomie pentru Archi Token (ARCHI) Descoperă informații cheie despre Archi Token (ARCHI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Archi Token (ARCHI) Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: 1. Share of protocol fees 2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive 1. share fees from Liquidity provider incentive pool 2. share trading fees in uni-v3 Pagină de internet oficială: https://archi.finance/ Carte albă: https://docs.archi.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Archi Token (ARCHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Archi Token (ARCHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 101.95K $ 101.95K $ 101.95K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 364.15K $ 364.15K $ 364.15K Maxim dintotdeauna: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Minim dintotdeauna: $ 0.01455472 $ 0.01455472 $ 0.01455472 Preț curent: $ 0.03641468 $ 0.03641468 $ 0.03641468 Află mai mult despre prețul tokenului Archi Token (ARCHI)

Tokenomie pentru Archi Token (ARCHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Archi Token (ARCHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARCHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARCHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARCHI, explorează prețul în direct al tokenului ARCHI!

