Informații despre ANGLE (ANGLE) ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol. Pagină de internet oficială: https://www.angle.money

Tokenomie și analiză de preț pentru ANGLE (ANGLE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ANGLE (ANGLE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 201.48M $ 201.48M $ 201.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Maxim dintotdeauna: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 Minim dintotdeauna: $ 0.01088803 $ 0.01088803 $ 0.01088803 Preț curent: $ 0.01503241 $ 0.01503241 $ 0.01503241 Află mai mult despre prețul tokenului ANGLE (ANGLE)

Tokenomie pentru ANGLE (ANGLE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ANGLE (ANGLE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ANGLE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ANGLE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ANGLE, explorează prețul în direct al tokenului ANGLE!

Predicție de preț pentru ANGLE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ANGLE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ANGLE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ANGLE!

