Bursa MEXC / Preț cripto / ANGL TOKEN (ANGL) / Tokenomie / Tokenomie pentru ANGL TOKEN (ANGL) Descoperă informații cheie despre ANGL TOKEN (ANGL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre ANGL TOKEN (ANGL) $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. Pagină de internet oficială: https://angltoken.io/ Carte albă: https://whitepaper.myangl.ai/ Cumpără ANGL acum! Tokenomie și analiză de preț pentru ANGL TOKEN (ANGL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ANGL TOKEN (ANGL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 723.46K Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 215.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.36M Maxim dintotdeauna: $ 0.01037575 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00336491 Află mai mult despre prețul tokenului ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomie pentru ANGL TOKEN (ANGL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ANGL TOKEN (ANGL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ANGL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ANGL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ANGL, explorează prețul în direct al tokenului ANGL! Predicție de preț pentru ANGL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ANGL? Pagina noastră de predicție de preț pentru ANGL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ANGL! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.