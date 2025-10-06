Informații privind prețul pentru ANGL TOKEN (ANGL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00332667 $ 0.00332667 $ 0.00332667 Minim 24 h $ 0.00383102 $ 0.00383102 $ 0.00383102 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00332667$ 0.00332667 $ 0.00332667 Maxim 24 h $ 0.00383102$ 0.00383102 $ 0.00383102 Maxim dintotdeauna $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.32% Modificare de preț (1 zi) -10.02% Modificare de preț (7 zile) +7.84% Modificare de preț (7 zile) +7.84%

Prețul în timp real pentru ANGL TOKEN (ANGL) este $0.00338343. În ultimele 24 de ore, tokenul ANGL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00332667 și un maxim de $ 0.00383102, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ANGL este $ 0.01037575, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ANGL s-a modificat cu -0.32% în decursul ultimei ore, cu -10.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +7.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ANGL TOKEN (ANGL)

Capitalizare de piață $ 727.45K$ 727.45K $ 727.45K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Ofertă află în circulație 215.00M 215.00M 215.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ANGL TOKEN este $ 727.45K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ANGL este 215.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.38M.